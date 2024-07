Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bargeld aus Bauwagen gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte sind am späten Donnerstagabend (11.07.2024) in einen Bauwagen an der Johannesstraße eingebrochen und haben Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Täter stiegen zwischen 22.30 Uhr und 00.30 Uhr mutmaßlich durch ein Schiebefenster in den Bauwagen und brachen dort einen Container auf, in dem sich das Bargeld befand. Daraufhin flüchteten sie unerkannt mit ihrer Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

