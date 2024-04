Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall mit Schwerverletzten

Stuttgart-Nord (ots)

Zwei lebensgefährlich und zwei schwer Verletzte sowie ein Schaden von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Sonntag (21.04.2024). Ein 26-jähriger Mann befuhr mit seinem VW Polo kurz vor 03.00 Uhr die Straße Am Kräherwald vom Killesberg herkommend in Richtung Stuttgart-West, kam aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den Mast einer Straßenbeleuchtung. Durch den Aufprall wurde der 26-Jährige und seine Beifahrerin, dessen Personalien derzeit noch unbekannt sind, lebensgefährlich verletzt. Zwei Mitfahrer im Alter von 32 und 45 Jahren, welche im Fond saßen und vermutlich nicht angeschnallt waren, wurden schwer verletzt. Alle vier Insassen kamen in umliegende Krankenhäuser. Der VW Polo, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Die Straßenbeleuchtung wurde durch einen Energieversorger repariert. Die Straße Am Kräherwald war zur Unfallaufnahme bis 04.20 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4989904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

