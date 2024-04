Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Taxifahrer geprellt - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Mitte (ots)

Fünf bislang unbekannte Personen nutzten in der Nacht zum Samstag (20.04.2024) die Dienste eines Taxifahrers, verweigerten anschließend die Zahlung und flüchteten. Ein 52-jähriger Taxifahrer nahm kurz nach Mitternacht drei Männer und zwei Frauen als Fahrgäste auf, nachdem er telefonisch zum Lautlinger Weg nach Stuttgart-Möhringen bestellt worden war. Die Personengruppe wollte in die Innenstadt gefahren werden. An der Kronenstraße verließen die Fahrgäste das Taxi des 52-Jährigen und weigerten sich, den fälligen Preis für die Fahrt in der geforderten Höhe zu bezahlen. Nach einem kurzen Streitgespräch rannten die Fahrgäste in Richtung Friedrichstraße / Ecke Kronenstraße weg und wurden vom Taxifahrer verfolgt, der an der Treppe zur dortigen Unterführung einen Mann am Arm zu fassen bekam und festhielt. Der Mann wehrte sich gegen das Festhalten und versetzte dem Taxifahrer einen Stoß, so dass dieser die Treppe hinunterstürzte und sich hierdurch leicht verletzte. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt in Richtung Friedrichstraße, während seine vier Mitfahrer Richtung Kriegsbergstraße davonrannten. Der Taxifahrer beschrieb alle Personen als mutmaßlich argentinischer oder spanischer Herkunft und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Der Mann, der dem Taxifahrer einen Stoß versetzte, war mit einer schwarzen, glänzenden Daunenjacke bekleidet. Eine der beiden Frauen soll ca. 175 Zentimeter groß gewesen sein und eine weiße Jacke getragen haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

