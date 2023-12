Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher scheitern am Dach/ "Notdienst" kassiert ab

Plettenberg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag versucht, über das Dach in einen Verbrauchermarkt an der Waskebieke einzubrechen. Dazu schnitten sie an mehreren Stellen die Dachisolierung auf und zogen Dämmmaterial und Blechträger heraus. Die Polizei fertigte eine Anzeige und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Für einen prüfenden Blick und einen Griff zum Schraubendreher hat ein Plettenberger am Wochenende mehrere Hundert Euro an einen angeblichen "Notdienst" gezahlt. Er ist offenbar an einen Betrüger geraten. Mitten in der Nacht am Samstagmorgen war bei der Familie im Haus der Strom ausgefallen. Die Familie suchte im Internet nach einem Notdienst und stieß auf die Handynummer einer Firma. Dessen Mitarbeiter stand am Nachmittag im Flur, schaute sich den Verteiler an und machte irgendetwas mit einem Schraubendreher. Dann stellte er fest, dass er da nichts machen dürfe und sich der Kunde an die Stadtwerke wenden müsse. Er forderte die Bezahlung, buchte einen hohen Betrag ab und verschwand. Am Montag erkundigte sich der Plettenberger bei einem örtlichen Elektriker der meinte, für diese Rechnungssumme könne er den kompletten Verteiler tauschen. Sein nächster Weg führte den Plettenberger zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Der Unbekannte sprach gut Deutsch und gab an, dass sein Vater Türke sei. Er habe jedoch "keine Lust", Türkisch zu sprechen. Die Polizei warnt vor dubiosen Notdiensten, die es im Internet immer wieder schaffen, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und dann die Notlage anderer Menschen auszunutzen. Klassiker sind Schädlingsbekämpfer oder Schlüsseldienste. Kunden sollten sich vor Auftragserteilung nach Preisen erkundigen und feste Sätze für Stunden und Anfahrt vereinbaren. Bei Firmen, die nur eine Handynummer angeben und sonst keine Angaben zum Unternehmen (wie Adresse und Steuernummer) machen, ist Vorsicht angeraten. Leider liefern die angeblichen Notdienste allerdings oft nicht einmal das, was sie versprechen. Kunden sollten sich nicht auf horrende Preisforderungen einlassen oder unter Druck setzen lassen. Im Zweifel sollte die Polizei gerufen werden. (cris)

