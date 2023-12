Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231204 - 2158 Frankfurt - Gallus: Polizei stellt Rauschgift sicher und nimmt Dealer fest

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit (REE) haben am Freitagabend (01. Dezember 2023) eine größere Menge an Betäubungsmitteln im Gallus sichergestellt. Zudem nahmen sie in einem Keller ein junges Quartett fest, das mutmaßlich mit den Drogen dealte.

Eine Anwohnerin der Gutenbergstraße bemerkte gegen 23:00 Uhr Marihuanageruch sowie mehrere fremde Personen im Hausflur und verständigte daraufhin die Polizei. Vor Ort trafen Beamte im Keller des Mehrfamilienhauses auf drei junge Männer im Alter von 18, 21 und 23 Jahren sowie einen 15-Jährigen. Sie versuchten noch die Flucht zu ergreifen, was jedoch misslang. Die Polizei nahm alle vier fest. Bei der Überprüfung eines von ihnen genutzten Kellerabteils, das scheinbar als "Lounge" diente und mit Sofa und TV ausgestattet war, fanden die Beamten rund 2,1 Kilogramm Haschisch und ca. 380 Gramm Marihuana auf. Sie stellten die Drogen, mehrere hundert Euro Bargeld und entsprechende Utensilien für den mutmaßlichen Vertrieb des Rauschgifts als Beweismittel sicher sowie Tierabwehrspray, Messer und mehrere Mobiltelefone.

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

Der mutmaßliche 23-jährige Haupttäter, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, kam nach richterlicher Vorführung in Haft. Die anderen drei wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

