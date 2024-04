Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Rauschgifthändlerin festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Donnerstag (18.04.2024) eine 41 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht steht, mit Kokain gehandelt zu haben. Ein 30-Jähriger sprach gegen 00.00 Uhr zivil gekleidete Polizeibeamte im Bereich des Leonhardplatzes an und bot ihnen Rauschgift zum Kauf an. Als die Beamten ihr Interesse begründet hatten, nahm der 30-Jährige sie mit in eine Bar an der Leonhardstraße. Dort gaben sich die Polizeibeamten zu erkennen. Bei einer anschließend durchgeführten Gaststättenkontrolle fanden die Beamten bei der 41-jährigen Bardame eine Plombe Kokain und im Küchenbereich weitere rund 10 Gramm Kokain in verkaufsfertigen Einheiten verpackt. Die Polizisten beschlagnahmten das Betäubungsmittel und setzten den 30-Jährigen nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die 41-jährige rumänische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstag (18.04.2024) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug und wies die 41-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt ein.

