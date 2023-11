Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Hoher Sachschaden nach Gebäudebrand

Baiersbronn (ots)

Zu einem Brand eines Hauses ist es am frühen Montagmorgen im Ortsteil Klosterreichenbach gekommen.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montagmorgen gegen 02:30 Uhr ein nicht bewohntes, freistehendes Ferienhaus in der Alten Tonbachstraße in Brand. Eilig anfahrende Kräfte der Feuerwehr fanden das Haus in Vollbrand stehend vor. Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude konnte durch die circa 80 Kräfte der Feuerwehr verhindert werden. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache werden vom Polizeiposten in Baiersbronn geführt. Der entstandene Schaden wird derzeit mit etwa 600.000 Euro angenommen. Neben Polizei und Feuerwehr waren noch etwa ein Dutzend Rettungskräfte vor Ort.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell