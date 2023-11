POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nach Öffentlichkeitsfahndung: Mutmaßliche Brandstifter stellen sich der Polizei

Pforzheim (ots) - In ein Wohnhaus eingedrungen ist ein noch unbekannter Täter am Donnerstagabend in Pforzheim-Huchenfeld. Der Einbrecher verschaffte sich im Zeitraum zwischen 16:30 und 19:30 Uhr über eine Tür gewaltsam Zugang in das in der Straße "Zum Nagoldblick" befindliche Gebäude. Dort durchsuchte er ...

