Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: 16-Jährige auf Fußgängerüberweg angefahren

Freiburg (ots)

Am Montag, 30.01.2023, gegen 07.40 Uhr, übersah ein 84-jähriger Pkw-Fahrer beim Anfahren am Fußgängerüberweg in der Baumgartnerstraße eine 16-jährige Fußgängerin, welche auf die Motorhaube aufgeladen wurde und dann zu Boden stürzte. Die 16-Jährige zog sich wohl eine Kopfplatzwunde zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

