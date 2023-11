Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Zeugensuche nach Unfall mit schwer verletztem Fußgänger

Pforzheim (ots)

Schwer verletzt worden ist am Freitagmorgen (17.11.2023) gegen 06:15 Uhr in Calw ein Fußgänger, als er von einem Pkw erfasst wurde. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge überquerte ein 51-jähriger Mann zu Fuß die Einmündung Stuttgarter Straße (B 296) mit der Tübinger Straße in südliche Richtung (Tübinger Straße). Der Fahrzeug-/ und Fußgängerverkehr wird an dieser Einmündung durch eine Lichtzeichenanlage geregelt. Ein 63-jähriger Renault Fahrer befuhr zeitgleich die Stuttgarter Straße in Richtung Althengstett und erfasste den querenden Fußgänger. Durch den Aufprall wurde der Fußgänger etwa 18 Meter weit geschleudert und zog sich schwerste Verletzungen zu, derzeit muss von Lebensgefahr ausgegangen werden.

Zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen.

Die Verkehrspolizeiinspektion ist auf Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, insbesondere welche Ampelphase zum Unfallzeitpunkt geschalten war, angewiesen. Diese werden gebeten sich unter 07231 186-3111 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

