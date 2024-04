Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto und Fußgänger zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Verletzter und ein Sachschaden von etwa 500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen (19.04.2024) in der Neckartalstraße Ecke Haldenstraße ereignet hat. Ein 76 Jahre alter Mann fuhr gegen 06.30 Uhr mit seinem Mercedes in der Neckartalstraße Richtung Bad Cannstatt. An der Haldenstraße überquerte der 35 Jahre alte Fußgänger an der Fußgängerampel die Straße und wurde vom Mercedes erfasst. Hierbei zog sich der 35 Jahre alte Mann Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4977189904100 an die Verkehrspolizeiinspektion zu wenden.

