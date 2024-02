POL-PDMY: Unfallflucht: Zeugen gesucht

Grafschaft, GT Vettelhoven (ots) - Am 28.02.2024 führte die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler, aufgrund der Anfrage von Anwohnern, Geschwindigkeitsmessungen in Vettelhoven durch. In dem Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr wurden Fahrzeuge gemessen und kontrolliert, die von Holzweiler nach Vettelhoven fuhren und sich bereits innerorts befanden. In dem Zeitraum kam es lediglich zu zwei geringfügigen ...

mehr