Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Weststadt: 23-Jähriger mit Messern verletzt - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat am Donnerstagabend (22.02.2024) nach einer Auseinandersetzung an der Endenicher Allee Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Nach dem bisherigen Sachstand war der geschädigte 23-jährige Mann gegen 21:10 Uhr auf der Straße vor dem Mathematischen Institut von drei Männern angesprochen worden. Hierbei entstand zunächst ein Streit und dann eine Auseinandersetzung, in deren Verlauf die Tatverdächtigen den 23-Jährigen mit Messern Schnittwunden an beiden Armen zugefügt haben sollen. Anschließend flüchteten die drei Männer in einem dunklen Pkw mit Bonner Kennzeichen. Auf der Grundlage der Angaben des Geschädigten können sie bislang wie folgend beschrieben werden:

Erste Person: Etwa 30 Jahre alt - kräftige Statur - ca. 1,60-1,70 m groß - dunkler Bart - dunkle Kleidung.

Zweite Person: Groß und dünn - dunkle Kleidung - Gucci-Kappe - jünger als die erste Person.

Dritte Person: Klein und dick - dunkle Kleidung - Gucci-Kappe - jünger als die erste Person.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden. Der 23-Jährige wurde von den Einsatzkräften mithilfe von zwei Tourniquets erstversorgt und nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte befindet er sich in einem stabilen Zustand.

Im Rahmen erster Ermittlungen der Kriminalwache ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Vorbeziehung. Am Freitagmorgen hat das zuständige Kriminalkommissariat 14 die weitergehenden Ermittlungen übernommen. Zeugen, die die Auseinandersetzung oder die flüchtenden Tatverdächtigen am Donnerstag auf der Endenicher Allee beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell