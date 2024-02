Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Fußgänger angefahren - Mann mit Hund entfernte sich vom Unfallort

Meckenheim (ots)

Am letzten Freitag (16.02.2024) kam es auf der Adendorfer Straße in Meckenheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem bislang unbekannten Fußgänger.

Zur Unfallzeit gegen 19:30 Uhr befuhr der 53-jährige Fahrzeugführer die Adendorfer Straße vom Obertorkreisel aus kommend in Richtung Giermaarstraße. In Höhe des Fußweges, der von der Carl-Goerdeler-Straße über die Adendorfer Straße in Am Mühlweiher führt, soll dann ein Spaziergänger mit einem kleinen Hund in Gehrichtung Am Mühlweiher auf die Fahrbahn getreten sein. Der 53-Jährige konnte sein Fahrzeug nicht rechtzeitig abbremsen, weshalb es zur Kollision mit dem Fußgänger kam, der zu Boden stürzte. Dieser gab vor Ort jedoch auf mehrfache Nachfrage an, nicht verletzt zu sein, keine Behandlung zu benötigen und kein Interesse an einer polizeilichen Aufnahme zu haben. Der 53-Jährige alarmierte dennoch die Polizei, deren Eintreffen der Spaziergänger aber nicht abwartete und sich in Richtung Am Mühlweiher vom Unfallort entfernte. Er wird als etwa 40 Jahre alt, ca. 1,72 m groß und dunkel gekleidet beschrieben und soll einen kleinen braunen Hund an der Leine geführt haben, der bei dem Zusammenstoß offenbar unverletzt blieb.

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Anhand der vorhandenen Beschädigungen am Fahrzeug des 53-Jährigen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der unbekannte Mann aufgrund eines Schocks vom Unfallort entfernte und bei dem Zusammenstoß verletzt wurde. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen oder zur Identität des Fußgängers geben kann, wird daher gebeten sich unter 0228 15-0 oder VK2.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden.

