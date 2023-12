POL-DADI: Ober-Ramstadt, Ortsteil Modau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gernsheim (ots) - Bislang unbekannte Kriminelle verschafften sich in der Nacht zum Freitag (08.12.) gewaltsamen Zutritt in einen Betrieb für Hundebedarf im Berleweg in Allmendfeld. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten die Unbekannten Geld. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder mögliche Tatverdächtige geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gernsheim in Verbindung zu setzen ...

