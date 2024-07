POL-S: Frauen sexuell belästigt - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Zwei Unbekannte haben am Dienstagnachmittag (09.07.2024) drei 14-jährige Jugendliche in einem Fast-Food Restaurant an der Wollinstraße bedroht und sich an ihrem Essen bedient. Die drei 14-Jährigen befanden sich gegen 17.15 Uhr mit ihren Speisen an einen Tisch, als ein unbekannter Jugendlicher hinzukam sich unter Androhung von Schlägen an den Speisen bediente. Der Jugendliche verließ ...

