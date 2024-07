POL-S: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots) - Unbekannte haben über das vergangene Wochenende (05. bis 08.07.2024) an Verteilerkästen und einer Umspannstation am Nobileweg Graffiti mit rechtsradikalen Inhalten aufgesprüht und auf dem Gelände einer Kindertagesstätte an der Ottmarsheimer Straße Aufkleber mit rechtsradikalen Inhalten angebracht. Eine Zeugin entdeckte die Farbschmierereien am Nobileweg am Montag gegen 14.30 Uhr und ...

