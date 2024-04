POL-MFR: (325) Ferrari entwendet - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Dienstagnachmittag (02.04.2024) fanden Passanten einen leblosen Mann in einem Gebüsch im Nürnberger Stadtteil Steinbühl auf. Die Polizei sucht Zeugen, welche den Mann vor seinem Tod gesehen haben. Gegen 14:00 Uhr teilten Passanten der Integrierten Leitstelle Mittelfranken mit, dass sie einen leblosen Mann in einem Gebüsch in der Nähe des ...

