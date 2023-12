POL Schwaben Nord: Beim Auto putzen beklaut

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am vergangenen Freitag (15.12.2023) beschädigte eine bislang unbekannte Person den Automaten in einem Kiosk in der Blücherstraße. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord ...

