Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Graffiti und Aufkleber angebracht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Unbekannte haben über das vergangene Wochenende (05. bis 08.07.2024) an Verteilerkästen und einer Umspannstation am Nobileweg Graffiti mit rechtsradikalen Inhalten aufgesprüht und auf dem Gelände einer Kindertagesstätte an der Ottmarsheimer Straße Aufkleber mit rechtsradikalen Inhalten angebracht. Eine Zeugin entdeckte die Farbschmierereien am Nobileweg am Montag gegen 14.30 Uhr und verständigte die Polizei. Der entstandene Schaden kann bislang nicht beziffert werden. An der Ottmarsheimer Straße überstiegen die Täter zwischen Freitag, 16.00 Uhr und Montag, 08.30 Uhr eine Mauer und gelangten so auf das Grundstück der Kindertagesstätte. Dort brachten sie die Aufkleber an einer Hütte an und verstreuten sie auf dem Gelände. Auch an einem Laternenmast an der Kameralamtstraße brachten Unbekannte zu einem nicht bekannten Zeitpunkt ähnliche Aufkleber an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

