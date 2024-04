Bocholt (ots) - Unfallzeit: 24.04.2024, 14.45 Uhr; Unfallort: Bocholt-Stenern, Kreisverkehr Winterswijker Straße / Up de Welle / Robert-Koch-Ring; Nach einem Unfall sucht die Polizei in Bocholt eine beteiligte Autofahrerin. Eine 30-jährige Radfahrerin durchfuhr am Mittwoch gegen 14.45 Uhr den Kreisverkehr Winterswijker Straße / Up de Welle / Robert-Koch-Ring, als eine Unbekannte mit einem silberfarbenen Auto in diesen ...

