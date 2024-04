POL-BOR: Gronau - Einbrecher nehmen Baustelle ins Visier

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, An den Tonwerken; Tatzeit: zwischen 23.04.2024, 23.00 Uhr, und 24.04.2024, 13.30 Uhr; Auf Metall abgesehen hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen in Bocholt. Die Täter machten sich an der Kupferabdeckung einer Mauer zu schaffen - sie entwendeten diese auf einer Länge von circa 23 Metern. Abgespielt hat sich das Geschehen in der Nacht zum Mittwoch an der Straße An den Tonwerken. ...

