Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Fahrer nach Unfall gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Lohweg / Zur Windmühle;

Unfallzeit: 24.04.2024, 18.40 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Kind am Mittwoch in Ahaus-Wüllen bei einem Verkehrsunfall erlitten. Seinen Angaben zufolge war das Mädchen gegen 18.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße Zur Windmühle in Richtung Kornweg unterwegs. Auf der Kreuzung mit dem Lohweg habe sich von links ein Pkw genähert und sei dem Kind ausgewichen. Dieses erschrak und stürzte; der Wagen sei im Wegfahren über den Fuß des Mädchens gerollt. Der ältere Autofahrer habe sich entfernt, ohne anzuhalten. Der Mann habe einen schwarz-silberfarbenen Pkw gesteuert. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell