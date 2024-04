Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Nachtrag: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 70

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Gemen, B 70;

Unfallzeit: 24.04.2024, 07.45 Uhr;

Wie berichtet kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall auf der B 70 zwischen Borken-Gemen und Borken-Weseke. Dabei erlitt ein 14-jähriger Radfahrer schwere Verletzungen. Der Borkener war mit seinem Pedelec auf dem Radweg parallel zur B 70 in Fahrtrichtung Weseke unterwegs. Auf Höhe eines Restaurants beabsichtigte er die Bundesstraße über eine Verkehrsinsel zu überqueren. Zeitgleich befuhr ein 47-jähriger Niederländer mit seinem Lkw die B 70 von Borken kommend in Richtung Südlohn. Es kam zur Kollision von Rad und Laster. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell