POL-BOR: Stadtlohn - Kollision mit Krankenfahrstuhl

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Düwing Dyk;

Unfallzeit: 23.04.2024, 11.00 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich der Fahrer eines Krankenfahrstuhls bei einem Verkehrsunfall in Stadtlohn. Der 89-jährige Stadtlohner befuhr den Geh- und Radweg entlang des Düwing Dyks in Fahrtrichtung Ahaus. In Höhe der Einmündung Wendfeld beabsichtigte er die Straße zu überqueren. Zeitgleich befuhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Stadtlohn den Düwing Dyk, ebenfalls in Fahrtrichtung Ahaus. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Zu dem Geschehen kam es am Dienstagvormittag gegen 11.00 Uhr. Den Leichtverletzten brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. (ao)

