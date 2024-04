Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - zwei Radfahrerinnen bei Sturz leicht verletzt

Lingen (ots)

Am Sonntag gegen 13.50 Uhr fuhr eine 59-Jährige sowie eine 72-Jährige mit ihren Pedelecs nebeneinander auf der Niederdarmer Straße in Richtung Emsbüren. Bei der Überquerung der Bahnschienen verfing sich die 59-Jährige mit ihrem Vorderrad in den Schienen. Infolgedessen kam sie zu Fall wobei sie die 72-Jährige touchierte welche daraufhin ebenfalls stürzte. Die beiden Radfahrerinnen kamen anschließend mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell