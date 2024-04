POL-EL: Nordhorn - Unbekannte versuchen gewaltsam einen Sprinter aufzubrechen

Nordhorn (ots) - Am Samstag gegen 16.07 Uhr kam es beim MoveInn, Am Sportpark in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei soll ein silberner Opel Meriva einen weißen Renault Clio beim Verlassen einer Parklücke touchiert haben. Anschließend entfernt sich der Fahrzeugführer des Opel Meriva unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung "Am Sportpark" ohne sich ...

