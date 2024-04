Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - 46-Jähriger mit 2,48 Promille verunfallt

Wietmarschen (ots)

Am Samstag gegen 9.50 Uhr fuhr der 46-jährige Fahrer eines Volvo XC90 auf der Straße Rupingdiek aus Richtung Westring kommend in Richtung Wietmarschen. Dabei verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Infolgedessen überschlug er sich mehrmals mit seinem Fahrzeug. Dabei wurde der 46-Jährige leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 46-Jährige stark alkoholisiert war, was durch einen durchgeführten Atemalkoholtest mit dem Ergebnis 2,48 Promille bestätigt wurde. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell