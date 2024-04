POL-EL: Meppen - Feuer gelegt - Zeugen gesucht

Messingen (ots) - Heute gegen 17.38 Uhr fuhr der 21-jährige Fahrer eines VW-Golf auf der Thuiner Straße in Richtung Beestener Straße. Dabei übersah er an der Kreuzung zur Beestener Straße den 35-jährigen Fahrer eines Mazda 3 welcher die Beestener Straße in Richtung Beesten befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei beide leicht verletzt wurden und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus ...

