POL-EL: Messingen - Zwei leicht Verletzte nach Verkehrsunfall

Messingen (ots)

Heute gegen 17.38 Uhr fuhr der 21-jährige Fahrer eines VW-Golf auf der Thuiner Straße in Richtung Beestener Straße. Dabei übersah er an der Kreuzung zur Beestener Straße den 35-jährigen Fahrer eines Mazda 3 welcher die Beestener Straße in Richtung Beesten befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei beide leicht verletzt wurden und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus kamen. Die genaue Schadenshöhe an den Fahrzeugen ist derzeit noch nicht bekannt.

