Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werpeloh - 20-Jähriger bei Unfall mit Quad schwer verletzt

Werpeloh (ots)

Am Samstag gegen 16.45 Uhr fuhr eine Gruppe von fünf Quadfahrern die L51 von Börger in Richtung Werpeloh. Dabei fuhr ein 20-Jähriger aus der Gruppe mit seinem Quad auf einen vorausfahrenden auf, da er zu spät bemerkte, dass die Gruppe nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Infolgedessen kam er zu Fall, wurde schwer verletzt und anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus geflogen.

