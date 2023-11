POL-MA: Schwerer Unfall auf der B535 - PM Nr. 1

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montag ging um kurz nach 20:30 Uhr bei der Polizei die Meldung eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus im Alemannenweg ein. Nach ersten Erkenntnissen kam es in der Küche einer Wohnung im Erdgeschoss beim Kochen zur Entstehung eines Fettbrandes. Die Flammen gingen vom Herd auf die Dunstabzugshaube und einen Kühlschrank über. ...

