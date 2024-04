Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unbekannter flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Samstag gegen 16.07 Uhr kam es beim MoveInn, Am Sportpark in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei soll ein silberner Opel Meriva einen weißen Renault Clio beim Verlassen einer Parklücke touchiert haben. Anschließend entfernt sich der Fahrzeugführer des Opel Meriva unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung "Am Sportpark" ohne sich um den Schaden, welcher auf etwa 1000 Euro geschätzt wird zu kümmern. Zu diesem Zeitpunkt soll es im MoveInn zu einer Kegelkreismeisterschaft gekommen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

