Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fußgängerin schwer verletzt

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Domhof;

Unfallzeit: 24.04.2024, 15.00 Uhr;

Ein Radfahrer ist am Mittwoch in Ahaus mit einer Fußgängerin kollidiert. Der 50-Jährige hatte gegen 15.00 Uhr die Straße Domhof in Richtung Bahnhofstraße befahren. Dabei stieß der Ahauser mit der 64 Jahre alten Frau zusammen, die von einem Parkdeck kommend die Straße überqueren wollte. Die Ochtruperin erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. (to)

