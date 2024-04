Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Spork - Ertappter Einbrecher flüchtet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Spork, Sporker Ringstraße;

Tatzeit: 24.04.2024, 14.50 Uhr;

Ein Unbekannter ist am Mittwoch in Bocholt-Spork in ein Wohnhaus eingebrochen. Der Täter hatte sich gegen 14.50 mit Gewalt Zugang in die Räumlichkeiten an der Sporker Ringstraße verschafft: Um hineinzukommen, hebelte der Einbrecher ein Fenster auf. Eine Bewohnerin bemerkte entsprechende Geräusche. Als die Frau nachschaute, ergriff der kurzhaarige Unbekannte sofort die Flucht. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell