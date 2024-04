Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück/Bramsche: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung im Zug - Gemeinsame Presseerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück

Osnabrück (ots)

Nach vorherigen verbalen Provokationen kam es am Dienstagabend gegen 21:40 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung von zwei Fahrgästen in einem Zug zwischen Bersenbrück und Bramsche. Ein 31-jähriger Fahrgast fügte einem 29-jährigen Mann mit senegalesischer Staatsangehörigkeit dabei unter anderem schwere Verletzungen mit einem Schraubenzieher zu. Durch Zeugen konnten weitere Angriffe bis zur Einfahrt am Bramscher Bahnhof verhindert werden. Das schwer verletzte 29-jährige Opfer und der 31-jährige Täter, welcher bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen erlitt, wurden anschließend mit dem Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Bei dem 31-jährigen Täter handelt es sich um einen schwedischen Staatsangehörigen mit einer Meldeadresse in Osnabrück.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gibt es konkrete Hinweise auf eine fremdenfeindlich motivierte Tat. Die Ermittlungen, vor allem bezüglich des Motivs des Täters, dauern derzeit an. Am Donnerstagvormittag führten Beamte des Staatsschutzes der Polizei Osnabrück eine Durchsuchung der Wohnanschrift des Täters durch. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann seine Wohnung bereits vor der Tat aufgegeben hatte. In der Wohnung konnten keine beweiserheblichen Gegenstände festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell