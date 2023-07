Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Fußgänger bei Unfall auf der Alpenstraße verletzt (05.07.2023)

Singen (ots)

Ein Fußgänger hat bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der Alpenstraße Verletzungen erlitten. Gegen 16 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit einen VW Caddy auf der Alpenstraße in stadtauswärtige Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 4 kam es zum Zusammenstoß mit einem 55 Jahre alten Mann, der die Straße zu Fuß überquerte. Der 55-Jährige prallte auf die Motorhaube des Caddys ehe er verletzt auf dem Boden liegen blieb. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

