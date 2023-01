Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Unfallflucht REWE Center Michelstadt

Michelstadt (ots)

Am Samstag (14.01.) zwischen 12:40 und 13:20 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen braunen Volvo V40, welcher auf dem Parkplatz des Rewe Center in Michelstadt abgestellt war. Etwa 300 EUR wird die Reparatur des Fahrzeugs den Fahrzeughalter voraussichtlich kosten, welches an der Hintertür der Fahrerseite beschädigt wurde. Das Verursacher Fahrzeug ist ersten Ermittlungen zufolge mutmaßlich der Farbe Blau. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062 / 953-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell