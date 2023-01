Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ober-Ramstadt (ots)

Am Samstag, dem 14.01.2023 zwischen 09:30 Uhr und 12:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Lichtenberg Apotheke (Darmstädter Straße 1) in Ober-Ramstadt zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein weißer Skoda leicht beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne den Unfall zu melden. Der Skoda wurde dabei im hinteren Bereich in Höhe des linken Radkastens leicht beschädigt. Es konnte zudem blauer Fremd-Lack festgestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Informationen über den Unfallhergang und den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154 6330-0 zu melden.

Berichterstatter: PK Bartos

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell