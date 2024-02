Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mädchen-Duo greift Taxi-Fahrer an

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Zwei weibliche Fahrgäste haben in der Nacht zu Mittwoch eine Körperverletzung zulasten eines Taxi-Fahrers begangen.

Den Erkenntnissen nach hatte das Duo um kurz vor Mitternacht am Bahnhof in Herford ein Taxi bestiegen und sich von dessen Fahrer (61) nach Bad Oeynhausen kutschieren lassen. Am dortigen Bahnhof stiegen beide Personen ohne gezahlt zu haben aus und wollten sich von dem Fahrzeug entfernen. Als der Fahrer dies zu verhindern versuchte, warf ihm eine der offenbar jugendlichen Täterinnen ein mobiles Gerät an den Kopf. Schließlich flüchteten die Jugendlichen in Richtung der Königstraße. Der Taxi-Fahrer blieb leicht verletzt zurück, benötigte aber keine medizinische Versorgung.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung der alarmierten Polizei konnten die vermeintlichen Täterinnen (15, 16) gegen 0.45 Uhr an der Ecke Mindener Straße / Eidinghausener Straße angetroffen werden. Ob die Bad Oeynhausenerinnen für die Tat in Frage kommen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Wegen des Tatverdachts wurde seitens der Beamten eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell