Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Espelkamper kurz nach Einbruch gefasst

Espelkamp (ots)

(TB) Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei in der Nacht zu Dienstag einen mutmaßlichen Einbruch in einer Bäckereifiliale in der Breslauer Straße. Einsatzkräfte konnten den Täter auf seiner Flucht stellen und festnehmen. Am Nachmittag wird der polizeibekannte Mann dem Haftrichter vorgeführt.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge schlug der 30-Jährige gegen 02.40 Uhr mittels eines Gullys die Scheibe der Schaufensterfront des Ladenlokals ein. Anschließend drang er in die Geschäftsräume ein. Dies hörte ein aufmerksamer Zeuge und wählte den Polizeinotruf 110. Als kurze Zeit später die erste Streifenwagenbesatzung eintraf, sahen die Beamten einen Mann flüchten. Versteckt in einem Hinterhof konnten die Einsatzkräfte den Flüchtigen stellen und festnehmen. Er wurde der Polizeiwache Bad Oeynhausen zugeführt, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe abnahm. Anschließend verblieb er im Gewahrsam. Seine Bekleidung stellte man sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld wird der Espelkamper am späten Nachmittag einem Richter vorgeführt, der über eine mögliche Inhaftierung entscheidet.

