Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Hofladen

Minden (ots)

(AB) Auf einen Hofladen im Stadtteil Kutenhausen hatten es Unbekannte in der Nacht zu Montag abgesehen. Sie entwendeten nicht nur Bargeld, sondern richteten auch erheblichen Sachschaden an.

Insgesamt fünf Täter brachen am frühen Montagmorgen gegen 2.15 Uhr in den Hofladen am Herrendienstweg ein. Ziel der Einbrecher war offensichtlich das Kassensystem im Inneren der Verkaufshütte. Mit brachialer Gewalt erbeutete das Quintett daraus einen Bargeldbetrag. Den hinterlassenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

Vier der Täter waren etwa 170-180cm groß und mit dunklen Winterjacken bekleidet. Zum Tatzeitpunkt verdeckten Kapuzen ihre Köpfe. Der Fünfte war ähnlich bekleidet, jedoch mit seiner etwaigen Größe von 140-150cm auffällig kleiner, als seine Kumpanen.

Die Kriminalpolizei rückte zwecks Spurensicherung aus und übernahm die Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon (0571) 8866-0 bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell