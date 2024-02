POL-MI: Mutmaßlich unter Drogen: 19-Jähriger verursacht Trümmerfeld

Lübbecke (ots) - (BT) Zu einem Raubüberfall auf einen Supermarkt kam es am Freitagabend in Lübbecke. Betroffen war gegen 20.35 Uhr der NP-Markt an der Alsweder Straße. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der etwa 35- bis 45-jährige Mann zunächst verschiedene Waren in einen Einkaufskorb gelegt und war damit zur Kasse gegangen. Er legte seine Einkäufe auf das Kassenband, holte ...

mehr