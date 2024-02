Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei zieht drei Betrunkene aus dem Verkehr

Preußisch Oldendorf, Lübbecke (ots)

(AB) Gleich drei Trunkenheitsfahrten beschäftigten am Wochenende die Einsatzkräfte der Polizeiwache Lübbecke. Auf die Spur der Alkoholisierten brachte die Gesetzeshüter jeweils ein Notruf aufmerksamer Zeugen.

Nach dem Hinweis von Zeugen kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung am Samstagabend den Fahrer eines Opels, dessen Ziel gegen 19.50 Uhr das Tankstellengelände an der Mindener Straße in Preußisch Oldendorf war. Weil die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 34-jährigen Fahrzeugführers wahrnahmen und zudem alkoholtypische Ausfallerscheinungen feststellten, wurde dem Mann auf der Polizeiwache in Lübbecke eine Blutprobe entnommen. Weil der Fahrer über eine ausländische Fahrerlaubnis verfügt, wurde diese nicht einbehalten. Jedoch wurde ihm die Weiterfahrt untersagt sowie seine Fahrzeugschlüssel bis zum Folgetag sichergestellt.

Gegen Mitternacht meldete sich erneut ein Zeuge über den Notruf 110 der Polizei. Den Angaben zufolge, soll ein vor ihm fahrender Skoda - ebenfalls auf der Mindener Straße - immer wieder die Mittellinie überfahren haben und mit dem Bordstein kollidiert sein. Die alarmierte Streifenwagenbesatzung konnte den 29-jährigen Fahrer aus Preußisch Oldendorf letztlich in der Blumenstraße anhalten. Den Beamten ergaben sich Verdachtsmomente einer Alkoholisierung, so dass vor Ort ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Im Anschluss musste der Mann die Polizisten auf die Wache begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ob der Fahrer im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Weiterfahrt wurde auch ihm untersagt.

Wenige Minuten später ging nochmals ein Notruf im Zusammenhang mit einer Trunkenheitsfahrt auf der Leitstelle der Polizei ein. Laut eines Zeugen soll es gegen 0.30 Uhr auf dem Gänsemarkt in Lübbecke zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen sein. Eine männliche Person soll sich anschließend in einem Audi entfernt haben, während eine weibliche zurückblieb. Im Bereich der Reineburgstraße stellten die Beamten zunächst das beschriebene Fahrzeug fest. Der 57-jährige Lübbecker sowie die Frau konnten kurze Zeit später auf einem Tankstellengelände an der Bohlenstraße angetroffen werden. Aufgrund der erlangten Erkenntnisse sowie der Schilderung des Sachverhalts, ordnete die Staatsanwaltschaft Bielefeld wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt eine Blutprobe an. Den Führerschein stellten die Beamten daraufhin sicher.

Auf alle drei Fahrzeugführer kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu, die ein Fahrverbot nach sich ziehen könnte.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell