POL Schwaben Nord: Brand einer Lagerhalle

Augsburg (ots) - Wertingen - In der Zeit von Freitag (23.06.2023), 22.00 Uhr bis Sonntag (25.06.2023), 21.30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Firma in der Äußeren Kanalstraße ein. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09071/56-0. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Marion ...

mehr