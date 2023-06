Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einbruch in Apotheke - Täterfestnahme

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Sonntag (25.06.2023) drang ein 48-Jähriger gewaltsam in eine Apotheke in der Viktoriastraße ein.

Gegen 05.30 Uhr beobachtete ein Passant wie der 48-Jährige sich gewaltsam Zutritt zur Apotheke verschaffte und informierte eine Fußstreife der Bundespolizei. Der Mann entwendete Medikamente und aß diverse Lebensmittel im mittleren zweistelligen Bereich. Bei Eintreffen der Streife der Polizeiinspektion Augsburg Mitte konnte der Mann im Inneren der Apotheke festgestellt und im weiteren Verlauf vorläufig festgenommen werden. Der Mann wurde anschließend aufgrund gesundheitlicher Beschwerden in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den 48-Jährigen.

