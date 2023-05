Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Taschendiebstahl

Hagenburg (ots)

(bae)Am 27.05.2023 kurz nach 12.00 Uhr kam es in Hagenburg, im dortigen ALDI Markt zu einem Taschendiebstahl. Der 73-jährigen Geschädigten wurde während des Einkaufs die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. Die Geschädigte konnte keinerlei Täterhinwiese geben. In der Geldbörse befand sich, neben Ausweispapieren und ec Karten auch noch Bargeld in Höhe von über 600 Euro. In diesem Zusammenhang einige Hinweise der Polizei: Nehmen sie immer nur so viel Bargeld mit, wie sie aktuell benötigen. Tragen sie Geldbörsen eng am Körper, am besten in Innentaschen. Lassen sie Handtaschen nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen.

