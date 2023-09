Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gemeinsames Polizeiteam nimmt Niederländer mit 13,75 kg Kokain fest

Kleve - Kempen - Straelen - Niederdorf (ots)

Ein gemeinsames Polizeiteam besetzt mit einem Mitarbeiter der Bundespolizeiinspektion Kleve und der Koninklijke Marechaussee stellt auf der Bundesautobahn A 40 an der Anschlussstelle Niederdorf 13,75 Kilogramm Kokain sicher. Bereits am Samstagnachmittag, 23. September 2023, überprüfte die gemeinsame Streife nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden einen 49-jährigen Fahrer eines VW Jetta. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeuges wurden Manipulationen im Bereich der Rücksitzbank festgestellt, die auf ein nachträglich eingebautes Versteck hindeuteten. In einem Hohlraum konnten insgesamt 12 Betäubungsmittel-Pakete durch die Beamten geborgen werden. Die Person wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier nach Kempen gebracht. Im Anschluss übernahm das Zollfahndungsamt Essen zuständigkeitshalber den Festgenommenen und die sichergestellten Betäubungsmittel. Gegen den Beschuldigten wurde durch das Amtsgericht Geldern ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell