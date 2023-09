BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl - 59-jährige Frau muss für 1 Jahr und 2 Monate in Haft

Essen (ots) - Am gestrigen Montagmittag (25. September) soll es vor dem Essener Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei wurde ein Jugendlicher mit einem Messer mehrfach verletzt. Gegen 13:45 Uhr wurde ein 28-Jähriger in der Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen vorstellig und gab an, dass es vor dem Bahnhof zu einer ...

mehr