POL-HI: Korrektur des Zeitraums für die Unfallflucht in der Dorfstraße in Heisede.

Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Am 04.06.2024 ist es in der Zeit zwischen 14:55 Uhr bis 15:25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines in der Industriestraße in Limmer ansässigen Fitnessstudios gekommen. Der Schaden am beschädigten PKW wird von der Polizei auf circa 3.000 EUR geschätzt. Zeugen, die den Parkrempler beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer ...

